  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Marbella
  4. Wohnquartier The Collection Camojan

Wohnquartier The Collection Camojan

San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,71M
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39036
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1081044814
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Stadt
    San Pedro Alcantara

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Español Español
BUILDING LICENSE GRANTED! Welcome to the maximum exponent of elegance and sophistication in Marbella's prestigious Camojan Waterfall neighborhood. We are delighted to introduce our exclusive 5-villa project, an extraordinary opportunity for individuals seeking the ultimate luxury living experience. Nestled in the heart of the highly sought-after Camojan area, our 5 luxury villas over a harmonious blend of contemporary design and timeless elegance. With meticulous attention to detail and an unwavering commitment to quality, these villas truly embody the essence of luxury living.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Standort auf der Karte

San Pedro Alcantara, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa Ernira
Marbella, Spanien
von
$8,30M
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$275,915
Wohnviertel Origin
Rio Real, Spanien
von
$671,213
Wohnviertel Villa Entrelagos II
Mijas, Spanien
von
$1,80M
Wohnviertel Spinto Blu
Casares, Spanien
von
$1,37M
Sie sehen gerade
Wohnquartier The Collection Camojan
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,71M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa Alhama
Wohnviertel Villa Alhama
Wohnviertel Villa Alhama
Wohnviertel Villa Alhama
Wohnviertel Villa Alhama
Wohnviertel Villa Alhama
Benahavis, Spanien
von
$2,95M
Located in the hills of Benahavís, Montemayor occupies an exceptional setting where elevation, nature, and privacy come together harmoniously. Just a few minutes’ drive from Marbella and the coast, yet removed from the noise and density of urban life, it offers a sense of disconnection witho…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Luna Nova Residences - Adosados
Wohnviertel Luna Nova Residences - Adosados
Wohnviertel Luna Nova Residences - Adosados
Wohnviertel Luna Nova Residences - Adosados
Wohnviertel Luna Nova Residences - Adosados
Alle anzeigen Wohnviertel Luna Nova Residences - Adosados
Wohnviertel Luna Nova Residences - Adosados
Guaro, Spanien
von
$853,237
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand Bay
Wohnviertel Grand Bay
Wohnviertel Grand Bay
Wohnviertel Grand Bay
Wohnviertel Grand Bay
Alle anzeigen Wohnviertel Grand Bay
Wohnviertel Grand Bay
Manilva, Spanien
von
$443,683
A new residential development located in Manilva, on the Costa del Sol, within the exclusive Bahía Las Rocas area. It boasts a prime location between Punta Paloma and the Sotogrande marina, known for its tranquil beaches, traditional beach bars, and a natural coastal setting with stunning vi…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen