Wohnquartier Essence Residence Fase 1

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
We believe that home is much more than a place: it is an experience.
This carefully designed community offers the perfect combination of privacy and exclusive services close to the prestigious Villa Padierna Place.
Its exceptional flats and penthouses stand out for their large and bright spaces, high quality finishes and unrivalled sea views. The project has benefited from the vision of renowned architect Pablo Villarroel and the talent of design studio Yodezeen.
A fully equipped gym helps you stay active, healthy and energised, all within walking distance of your home. Swimming pools, both indoor and outdoor, allow you to enjoy a dip any time of the year.
FIND THE PERFECT BALANCE
Ergonomic furnishings, optimal lighting and elegant design create an ideal environment for concentration and inspiration.
RECHARGE YOUR BODY AND MIND
Whether it's to relax after a long day or simply to indulge in a moment of wellness, the spa area offers the perfect getaway.
Standort auf der Karte
Bel Air, Spanien
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen