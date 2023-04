Frankreich ist ein Land mit einer reichen Geschichte. Viele berühmte Könige lebten hier, oft in dem Land, in dem sie Residenzen für ausländische Herrscher schufen. Deshalb haben in Frankreich viele Paläste und Burgen überlebt.

Heute sind diese Gebäude bei Touristen sehr beliebt. Es gibt dort Führungen, Hotels und kulturelle Veranstaltungen. Daher möchten oft Gäste des Landes ein Schloss in Frankreich kaufen. Diese Investition wird sich schnell auszahlen.

Darüber hinaus wird es für den Eigentümer einfacher sein, eine Aufenthaltserlaubnis oder Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Beliebte Regionen für den Kauf von Burgen

Schlösser wurden in fast allen Regionen des Landes erhalten. Aber die attraktivsten bleiben:

Loiretal — es gibt Festungen und Burgen für jeden Geschmack;

Normandie und Burgund — sie verkaufen oft gute Weinberge zusammen mit Burgen;

Languedoc-Roussillon — die Region hat viele mittelalterliche Burgen.

