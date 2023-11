Marvila, Portugal

von €320,000

43–177 m² 3

Kapitulation vor: 2023

Einzigartige Gebäude in einem neuen Viertel an der Promenade in privilegierter Lage. In einer ruhigen und modernen Gegend gibt es ungefähr 120 Geschäfte, einen Markt, ein Fitnessstudio und andere Dienstleistungen. Nur wenige Minuten vom Zentrum von Lissabon, dem Flughafen, dem Park der Nationen und dem Kreativzentrum Beato entfernt. Apartments mit Architektur Renzo Piano - ein italienischer Kultpreisträger des Pritzker-Preises - ist erstklassig dekoriert und trägt das ganze Jahr über zur maximalen Nutzung von Raum, natürlichem Licht, Energiestabilität, akustischem und thermischem Komfort bei. Es besteht aus Studios, Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern, die ideal für ein modernes Einzel- oder Paarleben konzipiert sind, um ein Leben lang oder in zwei verschiedene Blöcke ( A und B ) zu investieren. Die Apartments verfügen über einen privaten Parkplatz mit einem Ladegerät für Autos und einer Speisekammer. Der Bau von Gebäuden soll bis Mai 2023 abgeschlossen sein