Stadthaus Marina forest

Bialystok, Polen
Preis auf Anfrage
Stadthaus Marina forest
ID: 34035
Letzte Aktualisierung: 09.03.26

Standort

  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Podlachien
  • Stadt
    Bialystok
  • Adresse
    Legionowa, 7 Szkola Podstawowa nr 9 im 42 Pulku Piechoty

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 48.0 – 64.6
Preis pro m², USD 3,419
Wohnungspreis, USD 164,120 – 220,878
Wohnungen 4 zimmer
Fläche, m² 69.9
Preis pro m², USD 3,419
Wohnungspreis, USD 239,000

Standort auf der Karte

Bialystok, Polen
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

