BUDINVEST NORD ist ein Projektentwicklungsunternehmen mit Sitz in Białystok (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Polen), eingetragen in Polen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Handelsregister‑Nummer KRS: 0001103204, NIP (Steuer‑ID): 5423484752, REGON: 528507227. Das Unternehmen wurde am 30. April 2024 registriert.
Das Unternehmen konzentriert sich auf kleinere Wohnanlagen und Freizeitprojekte, darunter die Investitionen Hygge Forest und Hygge Marina, die moderne Architektur, Naturnähe und Komfort im Alltag verbinden. Unser zentrales Ziel ist es, ein klares und verlässliches Produkt für Familien, Investoren und Käufer aus Polen, Belarus und anderen europäischen Ländern zu schaffen – zum Wohnen, für Erholung und für rentable Investitionen in Immobilien mit transparent nachvollziehbarem Wert. Wir bieten Häuser und Wohnungen mit Zugang zu eigenem Grundstück oder Grünflächen an, häufig zum Preis klassischer Wohnungen, damit unsere Kunden ein höheres Niveau an Lebensqualität erhalten.
Für uns sind Bauqualität, Transparenz in allen Phasen der Transaktion und langfristige Verantwortung gegenüber dem Käufer entscheidend. Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit Immobilienagenturen und Partnern, die unseren Ansatz „wir bauen, als wäre es für uns selbst“ teilen und auf einen langfristigen Mehrwert für den Kunden fokussieren.
BUDINVEST NORD bietet ein umfassendes Leistungsspektrum rund um den Erwerb und die Betreuung von Objekten in den Projekten Hygge Forest und Hygge Marina. Wir arbeiten mit Privatkäufern, Investoren und Immobilienagenturen zusammen.
Für Käufer und Familien
Auswahl eines Hauses oder einer Wohnung in unseren Projekten entsprechend Ihren Zielen: dauerhafter Wohnsitz, Ferienhaus, „Second Home“, Relocation.
Umfassende Begleitung des Kaufprozesses: von der ersten Beratung und Reservierung bis zur Unterzeichnung der notariellen Urkunde und Schlüsselübergabe.
Beratung zu Innenausbau, Grundrisslösungen und Nutzung des Grundstücks, um den Wohnkomfort zu maximieren.
Für Investoren
Auswahl von Objekten passend zu Ihren Anlagezielen (Ertrag, Kapitalerhalt, Diversifikation zwischen Polen und Europa).
Berechnung der möglichen Rendite und Nutzungsszenarien (Vermietung, Weiterverkauf, familiäres „Zweitwohnsitz“-Modell).
Begleitung in allen Phasen: von der Objektauswahl bis zum Abschluss der Transaktion und Übergang ins Eigentum.
Für Immobilienagenturen und Partner
Bereitstellung vollständiger Informationen und Unterlagen zu den Projekten Hygge Forest und Hygge Marina (Grundrisse, Standards, Kooperationsbedingungen).
Zusammenarbeit in einem transparenten Partnermodell mit festen, vom Entwickler gezahlten Provisionen und einheitlichen Standards über die Plattform Realting.
Unterstützung in der Arbeit mit Kunden: schnelle Kommunikation, Beantwortung von Objektfragen, Hilfe bei Besichtigungen und Abschlüssen.
Zudem legen wir großen Wert darauf, dass der Kaufprozess so transparent und planbar wie möglich ist: klare Bedingungen, verlässliche Fristen und offene Kommunikation in jeder