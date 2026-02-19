Über den Entwickler

BUDINVEST NORD ist ein Projektentwicklungsunternehmen mit Sitz in Białystok (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Polen), eingetragen in Polen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Handelsregister‑Nummer KRS: 0001103204, NIP (Steuer‑ID): 5423484752, REGON: 528507227. Das Unternehmen wurde am 30. April 2024 registriert.

Das Unternehmen konzentriert sich auf kleinere Wohnanlagen und Freizeitprojekte, darunter die Investitionen Hygge Forest und Hygge Marina, die moderne Architektur, Naturnähe und Komfort im Alltag verbinden. Unser zentrales Ziel ist es, ein klares und verlässliches Produkt für Familien, Investoren und Käufer aus Polen, Belarus und anderen europäischen Ländern zu schaffen – zum Wohnen, für Erholung und für rentable Investitionen in Immobilien mit transparent nachvollziehbarem Wert. Wir bieten Häuser und Wohnungen mit Zugang zu eigenem Grundstück oder Grünflächen an, häufig zum Preis klassischer Wohnungen, damit unsere Kunden ein höheres Niveau an Lebensqualität erhalten.

Für uns sind Bauqualität, Transparenz in allen Phasen der Transaktion und langfristige Verantwortung gegenüber dem Käufer entscheidend. Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit Immobilienagenturen und Partnern, die unseren Ansatz „wir bauen, als wäre es für uns selbst“ teilen und auf einen langfristigen Mehrwert für den Kunden fokussieren.