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Villen mit Garage in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

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Agios Sergios
7
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Agios Sergios, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Agios Sergios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Diese exklusive 3-Zimmer-Villa befindet sich in einer der friedlichsten und gut organisierte…
$371,931
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Immobilienangaben in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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