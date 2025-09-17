Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Swimmingpool in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

Agios Sergios
3
2 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Agios Sergios, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Agios Sergios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
☀️Einzigartige Villa im Herzen des Mittelmeers☀️Projekt der Villa☀️Hoteleinrichtungen☀️Außen…
$231,760
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Voll möblierte Doppelhaushälfte 3+1 Villa in Sunrise Projekt🏡Das ISATIS SUNRISE-Projekt befi…
$365,936
