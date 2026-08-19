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Stadthäuser mit Swimmingpool in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

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Reihenhaus 3 zimmer in Agios Sergios, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Agios Sergios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Nordzypern Eigentum: 3 + 1 Stadthaus in Orchard, Yeni Boğaziçi - fertiges Haus am Meer und F…
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Immobilienangaben in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

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