Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Tatlisu Belediyesi, Nordzypern

;
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche in Akanthou, Nordzypern
Gewerbefläche
Akanthou, Nordzypern
Ein Angebot für Investoren! Werden Sie Mitbesitzer eines Fünf-Sterne-Hotels in Nordzypern!Mi…
$13,440
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen