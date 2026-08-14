Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lefke Belediyesi
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Lefke Belediyesi, Nordzypern

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Mieten Sie Immobilien in Nordzypern am Meer – 2+1 Wohnung in Aphrodite Beachfront Resort🌊 No…
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen