  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Nordzypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Villa, 150 m vom Meer entfernt, 5 Autominuten vom Stadtstrand, 20 Autominuten vom Zentrum vo…
$2,128
pro Monat
