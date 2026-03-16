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Herrenhaus mit Garten kaufen in Kyrenia, Nordzypern

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1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
$541,185
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Immobilienangaben in Kyrenia, Nordzypern

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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