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Bungalows am See in Kyrenia, Nordzypern

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Bungalow 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
LA CASALIA – 3 ZIMMER BUNGALOW (2+1) WELLNESS & LUXURY RESIDENCE Europaweit – Ihr Deutsche…
$620,669
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Immobilienangaben in Kyrenia, Nordzypern

mit Garten
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