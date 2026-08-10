Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Trikomo
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Trikomo, Nordzypern

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Gemütliches Zweigeschoss 2+1 Stadthaus in der Nähe von Long Beach 🌴🏖Ein komfortables 2-stöck…
$218,853
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Häuser in İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, eine unberührte Region an der nordöstlich…
$132,441
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Häuser mit besonderem Design in entwickeltem Komplex in Nordzypern Iskele Iskel…
$465,767
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Reihenhaus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Drei-Zimmer-Stadthaus von 125 m2 mit einer geräumigen Terrasse von 43 m2 und einem privaten …
$222,973
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen