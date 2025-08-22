Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Iskele District, Nordzypern

Kondominium Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Condo in Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Condo
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Über das Projekt: Nur 10 Minuten vom Strand entfernt in Bahçeler, Yeni İskele, bietet Terra…
$185,634
Eine Anfrage stellen
Condo in Bogazi, Nordzypern
Condo
Bogazi, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Über das Projekt: Nur wenige Gehminuten vom Strand in Yeni Boğaziçi entfernt, bietet NEO Re…
$276,667
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen