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Bungalows mit Swimmingpool in Iskele District, Nordzypern

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Bungalow 3 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Haus mit großem Grundstück in Karpaz 🌿☀️Ein komplett möbliertes Privathaus steht…
$353,747
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