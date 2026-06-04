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Stadthäuser mit Swimmingpool in Iskele Belediyesi, Nordzypern

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Trikomo
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Reihenhaus 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Gemütliches Zweigeschoss 2+1 Stadthaus in der Nähe von Long Beach 🌴🏖Ein komfortables 2-stöck…
$218,853
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