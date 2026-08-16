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Wohnimmobilien in Morfou, Nordzypern

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Morphou, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
$126,722
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Morphou, Nordzypern
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Morphou, Nordzypern
Schlafräume 1
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Etagenzahl 12
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$103,010
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Studio 1 zimmer in Morphou, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/13
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$65,431
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Studio 1 zimmer in Morphou, Nordzypern
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Morphou, Nordzypern
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Fläche 34 m²
Stockwerk 11
$98,393
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