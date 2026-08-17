Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Güzelyurt District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Guzelyurt District, Nordzypern

;
Guzelyurt Belediyesi
12
Morphou
9
Morfou
4
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit hohem Mieteinnahmepotenzial in Nordzypern Kalkanli Guzelyurt ist ein Bezirk in…
$134,994
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Morphou, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 12
Our new project, one of the largest and most modern health and anti -aging centers in the Me…
$103,010
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Morphou, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 11
$98,393
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Guzelyurt District

studio-wohnungen
1 Zimmer

Immobilienangaben in Guzelyurt District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen