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Guzelyurt Belediyesi
12
Morphou
9
Morfou
4
12 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 4/13
Region GuzelyurtEinzigartiger Komplex mit erschwinglichen Preisen!Studios ab 34 m21+1 von 60…
$182,758
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Wohnung 2 zimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit hohem Mieteinnahmepotenzial in Nordzypern Kalkanli Guzelyurt ist ein Bezirk in…
$134,994
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Studio in Prasteio, Nordzypern
Studio
Prasteio, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/8
Eine lebensverändernde Investition. Gaziver ist eine sich schnell entwickelnde Region Nordzy…
$63,119
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Wohnung 2 zimmer in Syrianochori, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Syrianochori, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/10
Grundstück an der ersten Küste. Gaziver, Guzelyurt Wohnung in Block 7, Layout 1+1 Gesamtfläc…
$114,995
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Morphou, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 12
Our new project, one of the largest and most modern health and anti -aging centers in the Me…
$103,010
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Wohnung 1 zimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 1
Fläche 34 m²
$75,741
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Morphou, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
$126,722
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Wohnung 3 zimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 3
Fläche 216 m²
$378,704
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Studio 1 zimmer in Morphou, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/13
Region Guselyurt The most affordable prices !!! studio 34 m2 1+1 60 m2 2+1 penthou…
$65,431
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Wohnung 2 zimmer in Nikitas, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Nikitas, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
🏝️ Küstengottes – Leben im Paradies am Meer 🏝️📍 Güzelyurt, Nordirland🌊 Premium-Class-Projekt…
$115,821
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Wohnung 2 zimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 2
Fläche 77 m²
$102,542
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Studio 1 zimmer in Morphou, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 11
$98,393
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Eigenschaftstypen in Guzelyurt District

studio-wohnungen
1 Zimmer

Immobilienangaben in Guzelyurt District, Nordzypern

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