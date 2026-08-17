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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Guzelyurt District, Nordzypern

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Guzelyurt Belediyesi
12
Morphou
9
Morfou
4
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Morphou, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Morphou, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 12
Our new project, one of the largest and most modern health and anti -aging centers in the Me…
$103,010
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Studio 1 zimmer in Morphou, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Morphou, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 11
$98,393
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Eigenschaftstypen in Guzelyurt District

studio-wohnungen
1 Zimmer

Immobilienangaben in Guzelyurt District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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