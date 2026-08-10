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Penthäuser mit Swimmingpool in Girne District, Nordzypern

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Kyrenia
5
Girne Belediyesi
105
Catalkoy Esentepe Belediyesi
22
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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6 immobilienobjekte total found
Penthouse 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort 🌿 For sale1+1Duplex
$209,126
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Penthouse 3 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Stockwerk 2
Exklusives 2+1 Penthouse in Lapta | Freies Meer & Berg AnsichtenLage: Lapta (vor dem Hafen d…
$546,337
MwSt.
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Penthouse 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 3
Seafront Penthouse with Private Pool • Esentepe, North Cyprus A rare opportunity on the f…
$346,750
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/2
Turtle Bay Village | 2+1 Penthouse | Esentepe 🌴 For sale: a beautiful penthouse apartment…
$178,678
MwSt.
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Penthouse 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Penthouse Suite 2 + 1 mit Meerblick Lage Esentepe Bezirk Entfernung 54 km von ap. Ercan, 82 …
$306,368
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Penthouse 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/1
Esentepe ist ein herrliches mediterranes Resort mit seiner einzigartigen natürlichen Schönhe…
$190,000
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Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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