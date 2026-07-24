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Stadthäuser mit Swimmingpool in Girne Belediyesi, Nordzypern

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Kyrenia
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1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Bellapais, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Bellapais, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Modernes Stadthaus mit türkischem Titel in Orchid Kyrenia, Bellapais ist das perfekte Zuhaus…
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Immobilienangaben in Girne Belediyesi, Nordzypern

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