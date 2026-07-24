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Monatliche Miete für Villen mit Pool in Girne Belediyesi, Nordzypern

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3-Zimmer-Villa in Trimithi, Nordzypern
3-Zimmer-Villa
Trimithi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Langfristige Vermietung einer neuen Villa in Edremit Zur Miete eine stilvolle Villa mit 3 Sc…
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