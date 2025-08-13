Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Gazimağusa District
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Terrasse

Penthäuser mit Terrasse in Gazimagusa District, Nordzypern

Gazimagusa Belediyesi
52
Famagusta
51
Akanthou
3
Tatlisu Belediyesi
3
Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in Enkomi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Enkomi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Über das Projekt Vivienda Solida: Vivienda Solida ist ein modernes Wohnprojekt in Tuzla, Ga…
$265,852
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gazimagusa District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen