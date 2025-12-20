  1. Realting.com
  Nordzypern
  Gazimağusa District
  Neue Häuser

Neubau Häuser in Gazimagusa District, Nordzypern

Tatlisu Belediyesi
1
Yenibogazici Belediyesi
2
Villa RICHMOND PARK
Villa RICHMOND PARK
Agios Sergios, Nordzypern
von
$830,158
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
DAS NEUE HEART DER YENIBOGAZICIDas Projekt Richmond Park ist eine Luxus-Boutique-Sammlung von Villen mit einem Ethos von Privatsphäre und Exklusivität. Gestaltet in der mediterranen VillaStil, keine Villa überblickt eine andere. Gelegen in Yenibogazici Bereich /Famagusta in 1000 m entfernt v…
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Limnia, Nordzypern
von
$404,940
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Über das ProjektEin einzigartiges Dream Homes 4 Sie Bungalow-Komplex, wo Luxus und Komfort mit einem modernen Lebensstil kombiniert werden. Dieses Projekt ist inspiriert von der Idee, den perfekten Raum zum Leben und Entspannen in der Nachbarschaft von Yenibogazici zu schaffen, bietet Ihnen …
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Akanthou, Nordzypern
von
$1,53M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 381 m²
1 Immobilienobjekt 1
Natulux ist eine hochwertige Wohnanlage in Küçük Erenköy in der Türkei, bei der die Integration in die umgebende Naturschönheit im Vordergrund steht. Hauptmerkmale: Erstklassige Lage: Lage an einer Klippe mit atemberaubendem 270-Grad-Meerblick. Exklusive Villen: 8 Villen in der ersten Rei…
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$449,857
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Willkommen bei Sea & Hills Villas, einem exklusiven Immobilienprojekt im Herzen von Esentepe, das unvergleichlichen Luxus und Ruhe bietet. In unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Annehmlichkeiten wie Restaurants, Geschäften, Apotheken, dem Dorf Esentepe und atemberaubenden Stränden gelegen, ist…
Auf der Karte
