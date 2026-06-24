Duplexes mit Bergblick kaufen in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

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Doppelhaus 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Doppelhaus 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/2
Elegante Wohnungen in einem reichhaltig ausgestatteten Projekt in Gazimağusa, Nordzypern Zyp…
$227,998
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