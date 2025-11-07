Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Nordzypern
  3. Degirmenlik Akincilar Belediyesi
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Degirmenlik Akincilar Belediyesi, Nordzypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Dieses Projekt befindet sich günstig im Südwesten des historischen Zentrums von Limassol in …
$272,119
Immobilienangaben in Degirmenlik Akincilar Belediyesi, Nordzypern

