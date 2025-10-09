Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Wohnimmobilien
  4. Ferienhaus
  5. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Nordzypern

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 1 zimmer in Elia, Nordzypern
Ferienhaus 1 zimmer
Elia, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Bungalow For Sale Description Experience the essence of Mediterranean living. This stylish a…
$331,798
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
