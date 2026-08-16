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Langfristige Miete von Villen in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

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1 immobilienobjekt total found
4-Zimmer-Villa in Agios Amvrosios, Nordzypern
4-Zimmer-Villa
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
🏡 Mieten Sie eine Villa 4+1 in Nordzypern in Caesar Cliff - Premium-Eigenschaft am MeerSuche…
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