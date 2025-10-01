Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Ferienhaus 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/1
Bungalow For Sale Description This charming two-bedroom, two-bathroom bungalow is nestled in…
$221,103
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ferienhaus 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Ferienhaus 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
$397,552
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen