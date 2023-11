Wenn Sie Ihr eigenes Haus am schönsten Ort der Welt bauen wollten und Ihr Budget unbegrenzt wäre, wie wäre denn es? Jeder würde seine eigene Idee verwirklichen und man kann sich nur vorstellen, wie vielfältig die Architektur sein würde, wenn diese Ideen verwirklicht würden. Und um uns für einen Augenblick vorzustellen, wie das sein könnte, machen wir eine Reise in die Schweiz, ein Land, in dem Menschen ihre kühnsten Fantasien mit Ziegeln und Beton realisieren.

«Villa aus Würfeln» für 2.746.533 €

Diese moderne Villa mit Blick auf die Berge befindet sich in einer ruhigen und abgelegenen Gegend im Kanton Tessin. Tessin ist der Name der Region, die als jüngste der Eidgenossenschaft beigetreten ist. Die Region liegt direkt an der großen Verkehrsader Saint-Gottard, die Nord- und Südeuropa miteinander verbindet. Das Tessin grenzt an Italien, und hier sind die Architektur, die Küche und die Kultur dieser beiden Länder am engsten miteinander verwoben. Obwohl das Tessin zur Schweiz gehört, ist seine Amtssprache Italienisch.

Die Natur in dieser Region ist sehr malerisch: Die Alpen sind von Bergseen und unberührten dichten Wäldern auf der einen Seite und Palmen auf der anderen Seite umgeben. Und angesichts dieser ungewöhnlichen Kombination war es fast unmöglich, hier ein «normales» Haus zu bauen.

Das Haus, das für 2.746.533 € angeboten ist, fällt auf den ersten Blick ins Auge. Der Architekt scheint dieses Haus aus Würfeln und Quadern gebaut zu haben, die er übereinander gestapelt hat. Auf den ersten Blick scheint die Fassade unbehandelt zu sein — reiner Beton.

Das Haus hat eine Wohnfläche von 380 Quadratmetern und besteht aus 3 Schlafzimmern, 4 Bädern, einem kombinierten Salon-Esszimmer mit offener ausgestatteter Küche, einer geräumigen Terrasse mit Swimmingpool, Sauna und Jacuzzi.

Nach den Worten des Verkäufers ist das Innere der Villa überwiegend in einem Kontrast zwischen Weiß, Schwarz und Rot gehalten, was ein Gefühl von Räumlichkeit und Harmonie in den Zimmern schafft «". Die leeren, weißen Räume ohne Möbel schaffen dieses Gefühl, aber darüber hinaus ist auch die ausgeprägte Grafik des Interieurs reizvoll. Bei der Auswahl der Möbel wird der künftige Besitzer wahrscheinlich keine fließenden Linien wünschen, sondern nur prägnante und einfache Formen.

«Panorama-Penthouse» für 4.090.870 €

Nicht weit von der vorherigen Villa entfernt, direkt am Ufer des Lago Maggiore in Porto Ronco, steht ein Luxus-Penthouse zum Verkauf. Diese schön eingerichtete Wohnung mit geräumigen Terrassen besteht aus zwei Schlafzimmern, zwei Bädern, einem Wohnzimmer, Esszimmer und einer professionell ausgestatteter Küche.

Das Hauptmerkmal dieses Objekts ist der maximal offene Raum, viel Licht, das buchstäblich in jede Ecke dieser Wohnung eindringt, und große, sehr große Fenster. Der Eigentümer hat versucht, jede Wand, wenn das möglich war, mit einem Panoramafenster auszustatten. Nicht umsonst — jedes Zimmer hat einen wunderschönen Blick auf den See und die Berge. Ein weiterer Pluspunkt ist die Lage der Wohnung in einer überraschend malerischen und umweltfreundlichen Gegend.

Die Gesamtfläche der Wohnung beträgt 180 Quadratmeter. In der Anzeige steht es, dass der Innenraum einen klassischen und strengen Stil mit einer Kombination aus modernster Technologie verbindet. Und nach den Fotos zu urteilen, würde die Unterkunft wirklich jedem gefallen.

Die Wohnung hat einen privaten Liegeplatz und direkten Zugang mit dem Aufzug zum See. Die städtische Infrastruktur ist mit dem Auto erreichbar — nur der private Sektor und die Natur sind zu Fuß zu erreichen.

«Rundwohnung» für 4.862.950 €

In der kleinen Gemeinde Carouge in der Nähe von Genf steht eine Wohnung in einem recht ungewöhnlichen Haus zum Verkauf. Es handelt sich um ein kleines rundes, zweistöckiges Gebäude, dessen Wände mit Platten aus lebenden Pflanzen bedeckt sind. Es ist ein Haus, das bei den einen den Eindruck hinterlässt, zu extravagant zu sein, während es bei den anderen immer als Beispiel für etwas Ungewöhnliches und Schönes in Erinnerung bleiben wird.

In diesem Haus ist eine Wohnung mit einer Gesamtfläche von 370 Quadratmetern zu verkaufen. Dazu gehören 8 Zimmer (davon 5 Schlafzimmer), 4 Bäder, Fitnessraum, Waschküche, Büro, eine Küche, die mit einem Wohnzimmer verbunden ist, und eine Terrasse. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören Einbauschränke, Fußbodenheizung und Hausautomatisierung. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören ein Weinkeller, ein privater Garten, Garagenstellplätze und Hauswirtschaftsräume.

Es handelt sich um ein umweltfreundliches, modernes Apartment mit einer attraktiven Inneneinrichtung, und dem kann man nur zustimmen. Es gibt eine Mischung aus klassischen Möbeln und moderner Architektur, bunte Bilder schmücken jeden Raum (sogar das Fitnessstudio), und ein Billardtisch in der Mitte des Wohnzimmers trägt zur Atmosphäre des Raums bei.

Trotz der ungewöhnlichen Architektur liegt das Haus nicht am Ende der Welt. In der Nähe gibt es ein Einkaufszentrum, ein Restaurant, einen Café, eine Bank, Geschäfte, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und einen Flughafen.

«Überhängende Villa» für 5.056.841 €

In der Schweizer Stadt Minusio steht eine charmante Villa mit Blick auf einen See und Berge zum Verkauf. Das Haus zeichnet sich durch seine ungewöhnliche Architektur aus, bei der der erste Stock das Erdgeschoss zu überragen scheint. Gleichzeitig setzt die Inneneinrichtung des Hauses die Idee des Lakonismus und Minimalismus fort. Die Dekoration ist in Weiß, Grau und Schwarz gehalten, wobei in einigen Zimmern die Möbel in sattem Rot leuchtende Akzente setzen.

Das Haus mit einer Gesamtfläche von 220 Quadratmetern verfügt über 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, ein stilvolles Wohnzimmer mit einer geräumigen Sitzecke, ein Esszimmer, eine mit modernen Geräten ausgestattete Küche und Terrassen. Jedes Zimmer hat Panoramafenster.

Die Villa steht auf einem 5.095 Quadratmeter großen Grundstück. Es gibt auch einen wunderschön gepflegten Garten mit einem Gästehaus und einem luxuriösen beheizten Swimmingpool, sowie eine Garage und einen privaten Parkplatz für 3 Autos.

Möchten Sie ein Haus in der Schweiz kaufen? Besuchen Sie dann die REALTING-Webseite, öffnen das Menüpunkt "Immobilien in der Schweiz" und wählen Sie die für Sie passende Option.