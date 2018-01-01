Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Über den Komplex
Роскошная вилла с видом на море в Алании
Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать видругим домам.
В Каргыджаке прекрасные галечные пляжи с пологим входом в воду. Все пляжи оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми. Работаю пляжные кафе со средиземноморской кухней и напитками.
Каргыджак отлично подойдет для тех, кто ценит личный комфорт и открытое пространство. Большинство квартир и вилл обладает изумительным видом на всю Аланию и ее достопримечательности.
Проект состоит из 12 частных вилл с собственным бассейном и теркиторией, которые построены нате. Каждой вилле принадлежит земельный участок с ландшафтным дизайном от 300 до 463 кв.м., а пломадь. Планировка вилл есть 3 + 1 и 4 + 1.
Во всех виллах будет выполнен ремонт, дома будут подготовлены к заселению. Кухня – салон американского типа, со встроенной кухонной мебелью с гранитной столешницей и вых. В кухне установлены вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф. В ванной комнате установлена сантехника и мебель. Каждая вилла оснащена теплым полом, видеодомофоном и системой « умный дом ».
На территории комплекса вилл будет доступна инфраструктура пятизвездочного отеля. Будут доступны:
- бассейн
- крытый бассейн
- детский бассейн
- аквапарк
- СПА-комплекс: сауна, парная, хамам, джакузи
- фитнес
- фитнес салон
- кинотеатр
- детская площадка, детская игровая комната
- Теннисный корт, баскетбольная площадка,
- Игровая комната: настольный теннис, бильярдная
- Охрана, система камер видеонаблюдение
- Парковка
- Зона для барбекю
- Продуктовый магазин
Окончание строительства запланировано на декабрь 2023 года. Для каждого клиента есть беспроцентная рассрочка от застройщика и индивидуальные условия оплаты.
Менеджеры Alanya Investment помогут выбрать дом вашей мечты и согласуют индивидуальные условия приобретение. Напишите нам, и мы свяжемся с вами.