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Villa Luxury villa with sea view in Alanya

Kargicak, Türkei
von € 440,000
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Villa Luxury villa with sea view in Alanya
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Über den Komplex

Роскошная вилла с видом на море в Алании

Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать видругим домам.

В Каргыджаке прекрасные галечные пляжи с пологим входом в воду. Все пляжи оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми. Работаю пляжные кафе со средиземноморской кухней и напитками.

Каргыджак отлично подойдет для тех, кто ценит личный комфорт и открытое пространство. Большинство квартир и вилл обладает изумительным видом на всю Аланию и ее достопримечательности.

Проект состоит из 12 частных вилл с собственным бассейном и теркиторией, которые построены нате. Каждой вилле принадлежит земельный участок с ландшафтным дизайном от 300 до 463 кв.м., а пломадь. Планировка вилл есть 3 + 1 и 4 + 1.

Во всех виллах будет выполнен ремонт, дома будут подготовлены к заселению. Кухня – салон американского типа, со встроенной кухонной мебелью с гранитной столешницей и вых. В кухне установлены вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф. В ванной комнате установлена сантехника и мебель. Каждая вилла оснащена теплым полом, видеодомофоном и системой « умный дом ».

На территории комплекса вилл будет доступна инфраструктура пятизвездочного отеля. Будут доступны:

  • бассейн
  • крытый бассейн
  • детский бассейн
  • аквапарк
  • СПА-комплекс: сауна, парная, хамам, джакузи
  • фитнес
  • фитнес салон
  • кинотеатр
  • детская площадка, детская игровая комната
  • Теннисный корт, баскетбольная площадка,
  • Игровая комната: настольный теннис, бильярдная
  • Охрана, система камер видеонаблюдение
  • Парковка
  • Зона для барбекю
  • Продуктовый магазин

 

Окончание строительства запланировано на декабрь 2023 года. Для каждого клиента есть беспроцентная рассрочка от застройщика и индивидуальные условия оплаты.

Менеджеры Alanya Investment помогут выбрать дом вашей мечты и согласуют индивидуальные условия приобретение. Напишите нам, и мы свяжемся с вами.

Standort des Neubaus
Kargicak, Türkei
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Kapitulation vor: 2023

Ein Projekt, das Sie mit seinem einzigartigen Dekor vom Trubel der Stadt abbringen wird.

Einfacher Transport in der Nähe des Zentrums

 

Sie können persönliche Zeit mit dem eigenen Pool jeder Villa verbringen.

 

-7/24 Sicherheit

-7/24 Überwachungskameras

-privates Schwimmbad

-Garage

-Smart Home System

-gym

 
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Ein Boutique-Villa-Projekt, das dort nur 11 Einheiten in der West Istanbul Marina Area umfasst. Jede Unterkunft verfügt über volle Privatsphäre mit privatem Pool und Garten. Einfacher Zugang zum Strand, zur Marina Mall und zu anderen Sehenswürdigkeiten im Westen Istanbuls. die Preise unter dem Durchschnitt des Bezirks.
Villa LARES VİLLAS
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Kapitulation vor: 2024

 LARES VILLAS sind zwei separate Projekte, die aus 10 und 24 Luxusvillen in Antalya bestehen. Es wird unter der Garantie von GEYLAN COMPANY durchgeführt. Es sind Hochsicherheitsvillen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool. Es gibt 5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Alle Schlafzimmer haben ein Badezimmer und ein Ankleidezimmer.. Die Villen sind zweistöckig und die Bodenhöhen sind 360/320. Die Villen haben eine besondere Beleuchtung im Inneren, im Außen- und im Garten. In der Küche und in den Badezimmern werden erstklassige Materialien verwendet. Die Innenausstattung der Villen wurde von Innenarchitekten entworfen. Die Villen bieten hochwertige, sichere und angenehme Wohnbereiche

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