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Haus mit Garten kaufen in Zelenika, Montenegro

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Haus 4 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Stockwerk 1
Zwei schöne Häuser sind zu verkaufen in Zelenika, Herceg Novi, auf einem Grundstück von 300m…
$296,469
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Haus 8 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen ist ein geräumiges, voll möbliertes Haus mit einem gepflegten Garten in Zelenik…
$424,357
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Haus 5 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 233 m²
Stockwerk 3
Ein geräumiges Haus steht zum Verkauf zur Verfügung, 315 m2, mit einem Grundstück von 233 m2…
$325,534
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