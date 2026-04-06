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Business zum Verkauf in Gemeinde Žabljak, Montenegro

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Fertiges Geschäft in Bosaca, Montenegro
Fertiges Geschäft
Bosaca, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 55
Etagenzahl 4
Das neue 5-Sterne-Hotel Durmitor und Villas befindet sich neben dem berühmten Nationalpark D…
$289,714
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