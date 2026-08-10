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Gewerbeimmobilien in Virpazar, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 276 m² in Virpazar, Montenegro
Gewerbefläche 276 m²
Virpazar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 276 m²
Etagenzahl 3
Auf der ersten Linie des Nationalparks Skadar Lake, im Dorf Virpazar, wird ein Haus mit eine…
$1,16M
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