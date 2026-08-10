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Wohnimmobilien in Virpazar, Montenegro

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Haus 3 Schlafzimmer in Virpazar, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Virpazar, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Es gibt zwei Häuser zum Verkauf in Virpazar, Gemeinde Bar. Die Häuser sind 400 Meter vom Ska…
$546,713
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