  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Ulcinj
  4. Wohnkomplex Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic

Wohnkomplex Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic

Ulcinj, Montenegro
von
$244,779
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 39811
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2793
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 11.08.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Ulcinj
  • Stadt
    Ulcinj

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Porta Rai - exklusive Strandresidenzen an der Adria

Porta Rai ist ein neues Premium-Wohn- und Investitionsprojekt an der Küste Montenegros, das sich am legendären Velika Plaža, dem längsten Sandstrand der Adria, befindet. Das Projekt kombiniert einen luxuriösen Bade-Lifestyle, Fünf-Sterne-Resort-Service und die Investitionsattraktivität einer der vielversprechendsten Destinationen des Mittelmeers.

Hier beginnt jeder Tag mit dem Klang der Wellen, dem Panoramablick auf das Meer und der Atmosphäre eines Weltklasse-Resorts. Eigentum wird nicht nur ein Ort zum Entspannen und Genießen des Lebens am Meer, sondern auch ein wertvolles Gut mit starkem Wachstumspotenzial.

Ein Fünf-Sterne-Lifestyle und Investitionsmöglichkeit

Porta Rai ist das erste große Marken-Condo-Resort-Projekt seiner Art in der Region, das für diejenigen entwickelt wurde, die Wert auf Komfort, Prestige und intelligente Investitionsmöglichkeiten legen.

Die Entwicklung bietet:
- Komplett eingerichtete Wohnungen bereit für die sofortige Belegung;
- Fünf-Sterne-Resort Infrastruktur und Annehmlichkeiten;
- Professionelles Hotel-Stil-Management;
- Teilnahme an einem verwalteten Mietprogramm;
- Ein einkommensgenerierendes Anlagemodell ohne operative Verantwortung für die Eigentümer.

Eigentümer erwerben mehr als nur eine Wohnung am Meer - sie erhalten eine private Resortresidenz, die von internationalen Hotelstandards und Premium-Services unterstützt wird.

Elegante Interieurs bereit zum Leben

Alle Wohnungen werden komplett möbliert und auf hohem Niveau fertiggestellt. Interieurs sind in einem modernen mediterranen Stil entworfen, wo natürliche Materialien, helle Farbpaletten und durchdachte Layouts ein Gefühl von Raum, Komfort und Harmonie schaffen.

Bodentiefe Fenster füllen das Interieur mit natürlichem Licht, während geräumige Terrassen den Bewohnern das milde Klima Montenegros während des größten Teils des Jahres ermöglichen.

Weltklasse-Resort-Infrastruktur

Porta Rai wird als voll integriertes, ganzjähriges Resort entwickelt, in dem alles, was für Freizeit, Wellness, Sport und komfortables Wohnen benötigt wird, leicht zu erreichen ist.

Die Bewohner haben Zugang zu:
- Ein privater Sandstrand;
- Outdoor und Infinity Schwimmbäder;
- Ein modernes Spa und Wellness-Center;
- Fitnesseinrichtungen;
- Restaurants und Bars;
- Panorama-Dachflächen mit Meerblick;
- Eine Strandpromenade;
- Boutique Einzelhandels- und Gewerbeflächen;
- Sport und Wasseraktivitäten;
- Ein Kinderclub und familienfreundliche Zonen;
- 24/7 Sicherheits- und Resortdienste.

Exklusive Eigentumsrechte

Eigentümer profitieren von einer Reihe von exklusiven Privilegien, die jeden Aufenthalt verbessern sollen:
- Besitzerkarte mit Rabatten und besonderen Vorteilen;
- Vorzugspreise für Freunde und Familie;
- Ermäßigte Flughafentransfers;
- Willkommen Annehmlichkeiten bei der Ankunft;
- Persönliche Concierge-Services;
- Maßgeschneiderte Lifestyle-Dienste;
- Zugang zu einem privaten Strandbereich für Eigentümer vorbehalten.

Internationales Hospitality Management

Das Resort wird von Karisma Hotels & Resorts verwaltet, einem international anerkannten Hotelbetreiber, der für sein Portfolio an Premium-Hotelmarken und außergewöhnlichen Servicestandards bekannt ist.

Die professionelle Managementgesellschaft überwacht alle Aspekte des Betriebs, des Gastservice, der Wartung und des Mietmanagements und gewährleistet ein nahtloses Eigentumserlebnis und vollständige Sicherheit.

Investition in die Zukunft der Adria

Seine einzigartige Lage am Strand, die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Resort-Immobilien und die anhaltende Entwicklung Süd-Montenegro schaffen ein starkes langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

Porta Rai bietet eine seltene Gelegenheit, eine voll ausgestattete Residenz am Meer zu besitzen, die Vorteile eines erstklassigen Resort-Lifestyles zu genießen und in einen der am schnellsten wachsenden Küstenimmobilienmärkte Europas zu investieren.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Standort auf der Karte

Ulcinj, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Montenegro
von
$1,03M
Residenz Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
von
$405,029
Wohngebäude Pole
Polje, Montenegro
von
$74,168
Wohnanlage
Donja Lastva, Montenegro
von
$159,841
Aparthotel Chernogore
Bar, Montenegro
von
$112,616
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Ulcinj, Montenegro
von
$244,779
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Alle anzeigen Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Boreti, Montenegro
von
$267,528
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 72–210 m²
5 Immobilienobjekte 5
Anatolia ist ein moderner Wohnkomplex in Bečići an der Budva-Riviera, der auf einer leichten Anhöhe 300–400 Meter vom Meer entfernt liegt. Das Projekt umfasst vier Gebäude mit unterschiedlicher Geschosszahl und vereint eine entwickelte interne Infrastruktur, Panoramablicke auf das Meer und d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
72.0
267,744
Wohnung 2 zimmer
88.0 – 210.0
294,288 – 461,628
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
von
$100,475
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 46–168 m²
3 Immobilienobjekte 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 168.0
170,101 – 623,641
Wohnung 2 zimmer
93.0
343,451
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Alle anzeigen Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolasin, Montenegro
von
$824,014
Etagenzahl 2
Mountain Retreat von Dukley ist ein erstklassiger Komplex im Herzen des beliebten Skigebiets Kolasin. Hier befinden sich die neuen Skizentren 'Kolašin 1450' und 'Kolašin 1600', verbunden mit einer Seilbahn. In 'Kolašin 1450' können Skifahrer und Snowboarder 7 Pisten unterschiedlicher Schwier…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen