Wohnungen in Ubli, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Ubli, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Ubli, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
Stockwerk 1
Wohnung von 96 m2, befindet sich in einer Premium-Club-Residenz am Ufer der atemberaubenden …
$304,132
Immobilienagentur
Mbroker
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Immobilienangaben in Ubli, Montenegro

