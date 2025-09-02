Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Montenegro
  3. Ubli
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Ubli, Montenegro

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Ubli, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Ubli, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
Stockwerk 1
Wohnung von 96 m2, befindet sich in einer Premium-Club-Residenz am Ufer der atemberaubenden …
$304,132
Immobilienagentur
Mbroker
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus in Ubli, Montenegro
Haus
Ubli, Montenegro
Fläche 50 m²
Grundstück von 102.000 m2 in der malerischen Gegend von Ubine, Radovce. Der Preis beinhaltet…
$581,998
Immobilienangaben in Ubli, Montenegro

Günstige
Luxuriös
