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Duplexes in Tivat, Montenegro

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4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Duplex-Wohnung von 76 m2, in einer neuen Wohnanlage in a…
$351,393
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 2
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Duplex-Wohnung mit einer Fläche von 83,84 m2, die sich i…
$396,705
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 5
Immobilien, MontenegroEine moderne Duplex-Wohnung mit zwei Schlafzimmern mit einer Fläche vo…
$517,843
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TekceTekce
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Duplex-Wohnung von 78 m2, in einer neuen Wohnanlage in a…
$360,641
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