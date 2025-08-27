Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Tivat
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Gemeinde Tivat, Montenegro

Tivat
3
5 immobilienobjekte total found
Studio in Radovici, Montenegro
Studio
Radovici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Zum Verkauf: Eine brandneue, ungenutzte Studiowohnung in der renommierten Luštica Bay Entwic…
$360,741
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity En…
$474,782
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 2/4
Dieses brandneue Studio mit 22m2 Innenraum + 9m2 Mezzanine, befindet sich im 1. Stock unsere…
$495
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Für Langzeitvermietung - Studio mit Zwischengeschoss, Terrasse und Pool, in Donja Lastva, Ti…
$594
pro Monat
Eine Anfrage stellen
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent in Tivat, Montenegro
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent
Tivat, Montenegro
Fläche 20 m²
DON067Studio in Tivat für langfristige Miete!Mit Pool.550€ monatlichDieses Studio befindet s…
$599
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen