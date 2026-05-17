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Langzeitmiete von Immobilien in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
108
Donja Lastva
17
Krasici
8
Mrcevac
6
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150 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Eine geräumige und elegante 4-Zimmer-Wohnung zur Miete befindet sich im renommierten Tara-Ge…
$1
pro Monat
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3
Langzeitvermietung | 1 Schlafzimmer Wohnung im Zentrum von Tivat – Meerblick, 50 m2Eine komf…
$932
pro Monat
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Wohnung 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 3
Langzeitvermietung | 2 Schlafzimmer Wohnung in Seljanovo, Tivat – 96 m2, Haustiere erlaubtDi…
$1,412
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Miete — Neue Wohnung mit Meerblick in Tivat, Gornji Kalimanj Mietpreis: 1.500 € / Monat + Ve…
$1,740
pro Monat
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Gewerbefläche 40 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 40 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
Handelsplatz für Langzeitmieten — Tivat, SeljanovoGewerberäume von 40 m2 zur langfristigen M…
$988
pro Monat
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Wohnung in Tivat, Montenegro
Wohnung
Tivat, Montenegro
Stan je funkcionalno organizovan i nalazi se na trećem spratu. Posebnu vrijednost daje prost…
$1,409
pro Monat
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Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung 1 zimmer in Donja Lastva, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Donja Lastva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 3
Kurzfristige Miete | 1 Schlafzimmer Wohnung in Donja Lastva, Tivat – Meerblick, 47 m2Diese 1…
$235
pro Monat
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Wohnung 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
2 Schlafzimmer Wohnung zu vermieten in Tivat, Mažina – Terrasse, 60 m2Diese 2-Zimmer-Wohnung…
$1,172
pro Monat
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A luxurious two-bedroom apartment 124m2 with an open view of the sea and a swimming pool is for rent in Tivat, Luštica. in Tivat, Montenegro
A luxurious two-bedroom apartment 124m2 with an open view of the sea and a swimming pool is for rent in Tivat, Luštica.
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
A luxurious two-bedroom apartment 124m2 with an open view of the sea and a swimming pool is …
$3,815
pro Monat
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Haus 4 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 286 m²
Zu vermieten: Moderne Smart Villa mit Panoramablick auf die Bucht — Tivat, MontenegroMietpre…
$5,221
pro Monat
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Haus 4 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 830 m²
Vermieten: Moderne Villa mit atemberaubendem Meerblick — Tivat, MontenegroVilla Größe: 330 m…
$4,069
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 6
2 Schlafzimmer Wohnung zu vermieten in Tivat, Seljanovo – 6. Stock, 90 m2Wohnung für langfri…
$1,154
pro Monat
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Krasici, Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Krasici, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Luxus Duplex-Apartment zum Verkauf in Kotor, Montenegro – 119,2 m2 mit Panoramablick Blick a…
$577,186
pro Monat
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Haus in Tivat, Montenegro
Haus
Tivat, Montenegro
Izdaje se luksuzna vila u Tivtu – 330 m2 U ponudi je moderna, potpuno nova vila, smještena …
$5,872
pro Monat
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Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung 4 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Verfügbar für Langzeitmieten: eine geräumige Erdgeschoss-Wohnung mit privatem Eingang und ex…
$1,769
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 2
Langzeitvermietung | 1 Schlafzimmer Wohnung in Seljanovo, Tivat – Meerblick, 49 m2Moderne 1-…
$1,355
pro Monat
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Haus 3 Schlafzimmer in Krasici, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Krasici, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Villa Struktur: 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Terrasse-47,80m2, Garage-39,56 m2. Pool. Der Bereic…
$2,325
pro Monat
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Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnung 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Experience refined Adriatic living in this luxury 2-bedroom apartment located in Boka Place,…
$3,245
pro Monat
MwSt.
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Haus 3 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Haus zu vermieten in Tivat — Kava Bereich, mit PoolEin schönes voll möbliertes Haus mit priv…
$3,495
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro Discover this spacious and styl…
$2,318
pro Monat
MwSt.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Modern Apartment mit 1 Schlafzimmer in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Oppor…
$863,451
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Erleben Sie raffinierte Adria in diesem luxuriösen 2-Zimmer-Wohnung in Boka Place, dem neues…
$3,245
pro Monat
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 2
Die einzige verfügbare Langzeitmiete in einer der gefragtesten Residenzen von Porto Monteneg…
$4,418
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Modern Apartment mit 1 Schlafzimmer in Boka Place, Porto Montenegro Entdecken Sie dieses ger…
$2,318
pro Monat
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 1
Die Elite-Residenz Elena im Komplex Porto Montenegro ist die perfekte Wahl für Familien mit …
$5,898
pro Monat
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Wohnung in Tivat, Montenegro
Wohnung
Tivat, Montenegro
Fläche 25 m²
Stockwerk 2
Langzeitvermietung — Modernes Studio, Mazina, TivatEine moderne Studiowohnung zur Langzeitmi…
$639
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 2
· Im Herzen von Porto Montenegro, innerhalb des neu entwickelten Viertels Boka Place, bietet…
$4,129
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 164 m²
Stockwerk 3
Suchen Sie ein geräumiges und elegantes Apartment in Porto Montenegro? Dieses luxuriöse 164m…
$5,232
pro Monat
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Apartment with a Sea View in Tivat for Rent in Tivat, Montenegro
Apartment with a Sea View in Tivat for Rent
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
Dieses Apartment befindet sich in Tivat. Das Meer und der Strand sind 600m von der Wohnung e…
$812
pro Monat
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Wohnung 4 zimmer in Donja Lastva, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Donja Lastva, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
Eine geräumige und helle Wohnung in der exklusiven Villa Jelena Komplex, in der renommierten…
$1,416
pro Monat
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Tivat

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