  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Langfristige Vermietung
  4. Haus
  5. Bergblick

Monatliche Miete für Häuser mit Bergblick in Montenegro

Haus 3 Schlafzimmer in Susanj, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Susanj, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 4
Wir bieten Ihnen eine geräumige Wohnung in Šušanj, Bar, ideal für mehrere Familien und exklu…
Preis auf Anfrage
Villa in Becici, Montenegro
Villa
Becici, Montenegro
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 350 m²
Stockwerk 3
Wir freuen uns, ein exklusives Angebot für die Vermietung einer Villa in der atemberaubenden…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Dindinovici, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Dindinovici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Stockwerk 3
In der malerischen Gegend von Zankovići in Bar gelegen, bietet dieses atemberaubende Haus ei…
Preis auf Anfrage
