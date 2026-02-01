Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Blizikuce
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Blizikuce, Montenegro

3 immobilienobjekte total found
🏡 Budva – Neue 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool und Meerblick (Blizikuće) in Blizikuce, Montenegro
🏡 Budva – Neue 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool und Meerblick (Blizikuće)
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
🏡 Budva – Neue 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool und Meerblick (Blizikuće) Eine neue…
$2,931
pro Monat
4-Schlafzimmer-Villa in Blizikuce, Montenegro
4-Schlafzimmer-Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Eine exklusive neue Villa steht für Langzeitmieten zur Verfügung. Dieses beeindruckende Anwe…
$11,854
pro Monat
Haus 3 Schlafzimmer in Blizikuce, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Montenegro.Elite Dorf 15 km von BudvaWir bieten Ihnen eine kleine, 2-stöckige Villa mit eige…
$2,061
pro Monat
