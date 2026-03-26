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Investition 595 m² in Prcanj, Montenegro
Investition 595 m²
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 595 m²
Wir bieten ein kleines Familienhotel 3 km von der alten Stadt Kotor am Anfang des Dorfes. Pr…
$2,43M
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Investition 515 m² in Prcanj, Montenegro
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Prcanj, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 515 m²
Wir bieten zum Verkauf ein großes Grundstück und ein unfertiges Haus, unterteilt in 2 Townha…
$924,660
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Investition 500 m² in Prcanj, Montenegro
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Prcanj, Montenegro
Fläche 500 m²
Wir bieten auf Verkauf von dem Eigentümer eine exklusive Gegend mit einzigartigem Blick auf …
$1,27M
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