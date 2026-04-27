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Langzeitmiete von Studios in Podgorica, Montenegro

41 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in 14 a, Montenegro
Studio 1 zimmer
14 a, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
🏠 Najam garsonjere - Stadt Kvart, Podgorica💶 350 € / mesečno📏 33 m2🚿 1 kupatilo Opis nekretn…
$410
pro Monat
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Studio 1 zimmer in 4, Montenegro
Studio 1 zimmer
4, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Suitable for students Long-term lease First floor Area: 33 m² Location: Obala Ribnice, very …
$464
pro Monat
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
🏠 Studio Wohnung zu vermieten, Zabjelo 📍 Lage: Dušana Milutinovića Street, Zabjelo📐 Größe: 2…
$464
pro Monat
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Studio 1 zimmer in 917111353, Montenegro
Studio 1 zimmer
917111353, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Rent: €400 / month Floor: 5th floor (2 elevators)Features: Fully furnished, air conditioning…
$464
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
🏢 Vermieten: Unfurnished Studio – 24 m2 – Zabjelo, Iva Vizina Street, near Multikom ✨ Bright…
$232
pro Monat
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Studio 1 zimmer in 14 a, Montenegro
Studio 1 zimmer
14 a, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
📐 Fläche: 26 m2🏢 Boden: 5.📍 Standort: City Kvart💶 Preis: €370 pro Monat Eine moderne und gep…
$429
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Zmaj Jovina, Montenegro
Studio 1 zimmer
Zmaj Jovina, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
$464
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Ein komplett möbliertes 29 m2 großes Studio-Apartment befindet sich im Hochgeschoss eines ge…
$406
pro Monat
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Studio 1 zimmer in 14 a, Montenegro
Studio 1 zimmer
14 a, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Eine möblierte und voll ausgestattete Studiowohnung (33m2) ist in City Kvart (Čelebić Gebäud…
$448
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
🏢 For Rent: Unfurnished Studio – 24 m² – Zabjelo, Iva Vizina Street, near Multikom ✨ Bright …
$232
pro Monat
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Studio 1 zimmer in 4, Montenegro
Studio 1 zimmer
4, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Geeignet für Studierende Langzeitmiete Erster Stock Fläche: 33 m2 Lage: Obala Ribnice, sehr …
$464
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
A fully furnished 29 m² studio apartment is available for rent, located on the high ground f…
$406
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
$348
pro Monat
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Studio in Podgorica, Montenegro
Studio
Podgorica, Montenegro
Fläche 19 m²
A brand-new, never-occupied luxury studio apartment of 19 m² is available for rent or sale, …
$521
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 25 m²
🏡 25 m² Studio Apartment for Rent – Master Kvart, Podgorica 📍 Located in Master Kvart, a pop…
$464
pro Monat
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Studio 1 zimmer in 917111353, Montenegro
Studio 1 zimmer
917111353, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Voll möblierte Studiowohnung von 27 m2 mit einer schönen Terrasse in Master Kvart, einer der…
$521
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
$348
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
🏠 Studio Apartment for Rent, Zabjelo 📍 Location: Dušana Milutinovića Street, Zabjelo📐 Size: …
$464
pro Monat
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Studio 1 zimmer in 14 a, Montenegro
Studio 1 zimmer
14 a, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
📐 Area: 26 m²🏢 Floor: 5th📍 Location: City Kvart💶 Price: €370 per month A modern and well-mai…
$429
pro Monat
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Studio 1 zimmer in 917111353, Montenegro
Studio 1 zimmer
917111353, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Miete: 400 € / Monat Etage: 5. Stock (2 Aufzüge) Eigenschaften: Voll möbliert, Klimaanlage, …
$464
pro Monat
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Studio 1 zimmer in , Montenegro
Studio 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 37 m²
Ein sehr geräumiges und helles Halbstudio-Apartment von 37 m2 ist zu vermieten, mit einer se…
$452
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Die voll möblierte Studiowohnung von 25 m2 ist in Zabjelo, an der 4 Jula Street zu vermieten…
$348
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
A 32 m² studio apartment is available for rent in the Vezirov Most area, near the city cente…
$429
pro Monat
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Studio 1 zimmer in , Montenegro
Studio 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 37 m²
A very spacious and bright semi-studio apartment of 37 m² is available for rent, featuring a…
$452
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Svetlane Kane Radevic, Montenegro
Studio 1 zimmer
Svetlane Kane Radevic, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
📏 Size: 30 m²📍 Location: Gorica C Bright, functional, and fully furnished studio, ideal for …
$464
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Fully furnished studio apartment of 25 m² is available for rent in Zabjelo, on 4 Jula Street…
$348
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Attraktive Wohnung zu vermieten – Gemütlich und modern 🏡✨ Wir bieten Ihnen eine attraktive W…
$381
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Tuski put, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tuski put, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 30 m²
A 30 m² apartment for rent, located at 57 Stanka Radonjića Blvd, on the 4th floor.The apartm…
$406
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Eine voll möblierte 28 m2 Wohnung ist im Zentrum der Stadt zu vermieten. Die Studiowohnung b…
$381
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Zmaj Jovina, Montenegro
Studio 1 zimmer
Zmaj Jovina, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
$464
pro Monat
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