Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Langfristige Vermietung
  5. Hotel

Langzeitmiete von Hotels in Podgorica, Montenegro

4 immobilienobjekte total found
Hotel 126 m² in Podgorica, Montenegro
Hotel 126 m²
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 126 m²
Eine Gewerbefläche von 126 m2 ist im „Normal“-Gebäude, früher Hotel Ljubović, zu vermieten. …
$2,897
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Hotel 126 m² in Podgorica, Montenegro
Hotel 126 m²
Podgorica, Montenegro
Fläche 126 m²
A commercial space of 126 m² is available for rent in the “Normal” building, formerly known …
$2,897
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Hotel 124 m² in 90, Montenegro
Hotel 124 m²
90, Montenegro
Fläche 124 m²
124 m² commercial/business space in the center of Podgorica, in a highly visible and easily …
$2,318
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Hotel 124 m² in 90, Montenegro
Hotel 124 m²
90, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 124 m²
124 m2 Gewerbe-/Geschäftsfläche im Zentrum von Podgorica, in einer gut sichtbaren und leicht…
$2,318
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen