Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Podgorica
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Gemeinde Podgorica, Montenegro

Podgorica
370
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Podgorica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Podgorica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige Wohnung im ersten Stock eines 4-stöckigen Gebäudes im renommierten Stadtteil Zabje…
$190,388
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Gemeinde Podgorica

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Gemeinde Podgorica, Montenegro

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen